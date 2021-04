dimanche 11 avril 2021 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce dimanche, en clôture de la 13ème journée marquant la fin du parcours aller du championnat de Ligue 1 de football, tous les matches au programme se sont soldés par des nuls.

Chacune des équipes en lice s’est donc enrichie d’un point ; mais le grand bénéficiaire est l’AS Douanes qui, en revenant au score dans le temps additionnel face au Casa Sports, a décroché le nul qui lui permet de passer devant Teungueth FC et d’occuper le fauteuil de leader. Génération Foot et Diambars se sont aussi hissés à hauteur des Rufisquois avec 21 points. Mais avec 3 matches en retard à son actif, TFC peut voir venir et pourrait récupérer sa place de leader dès samedi prochain à condition de remporter son match en retard de la 7ème journée face à … l’AS Douanes.

En bas du tableau, l’US Gorée, avant-dernière, n’a pu « doubler » Mbour PC, la seule équipe à avoir perdu ; mais les Insulaires se sont rapprochés à une longueur des Mbourois.

Les résultats enregistrés : Dakar SC – Mbour PC 2 – 0 ; CNEPS Excellence – Diambars 1 – 1 ; Casa Sports – Douanes 1 – 1 ; Stade de Mbour – US Gorée 0 – 0 ; Génération Foot – Ndiambour 0 – 0

Reportés : AS Pikine – Teungueth FC et NGB – Jaraaf

LSFP