lundi 24 octobre 2022 • 114 lectures • 0 commentaires

Sport 55 mins Taille

iGFM (Dakar) La 2e journée de Ligue 1 au Sénégal s'est disputée, ce week-end. Plusieurs enseignements sont à tirer à l'issue des rencontres.

Sept rencontres étaient au programme. Trois ont eu lieu samedi et quatre dimanche. Le constat qu'une seule équipe a gagné à domicile. Il s'agit de l'AS Douanes vainqueur du Jaraaf de Dakar (1-0).



7 buts marqués



Alors qu'on se plaignait de la première journée avec 8 buts, cet acte 2 a été plus décevant avec seulement 7 réalisations. Le match Diambars-Linguère a été plus prolifique avec 3 buts marqués dont les deux contre l'équipe de Saint-Louis. Le duel CNEPS-Teungueth FC (0-2) vient à la deuxième position avec deux buts, suivi des matchs Douanes-Jaraaf (1-0) et US Gorée-Pikine (0-1).



En revanche, trois matchs nuls vierges ont été enregistrés Sonacos-Stade de Mbour (0-0), Génération Foot-Casa Sports (0-0) et Guédiawaye FC-Dakar Sacré Coeur (0-0).



Teungueth FC prend les commandes



Depuis dimanche soir, la Ligue 1 a un nouveau leader. Il s'agit de Teungueth FC qui a détrôné Génération Foot après sa victoire à Thiès. C'est son deuxième succès en autant de sorties. Avec six points et zéro but encaissé, le club rufisquois est seul aux commandes devant Génération Foot (4 points).



Jaraaf tarde à décoller, toujours pas de point pour CNEPS



Si tout roule en Ligue 1 pour ses concurrents directs au titre, le Jaraaf a mal débuté sa saison avec un nul à domicile et une défaite à l'extérieur. Une situation inattendue. Avec la nomination de Youssouph Dabo comme entraîneur, le Jaraaf était attendu avec la plus grande impatience. Hélas, comme trop souvent le club de la Médina n'est pas à la hauteur en début de saison. Après deux journées, les Médinois n'ont enregistré qu'un seul point.



De son côté, le CNEPS de Thiès a très mal débuté sa saison. Après deux journées, le club thiessois n'a toujours pas pris le moindre point ni inscrit le moindre but. C'est d'ailleurs la seule équipe à être dans cette situation.









PUBLICITÉ