iGFM (Dakar) Strasbourg a pris le meilleur sur l’OGC Nice à la Meinau, samedi, grâce au doublé de son attaquant sénégalais Habib Diallo (2-0), à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1.

Avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AC Ajaccio au Parc des Princes (19h), la 35ème journée de Ligue 1 se poursuivait avec une affiche entre Strasbourg et Nice à la Meinau. Un match ô combien important pour les deux formations qui avaient deux objectifs bien différents avant le coup d’envoi. Les locaux pouvaient prendre leur distance sur la zone de relégation en cas de victoire tandis que les visiteurs pouvaient recoller au wagon européen. Visiblement conscients de cet enjeu, les joueurs de Frédéric Antonetti commençaient la partie pieds au plancher.



Pour la troisième fois de la saison, Habib marque un but en moins d'une minute



Le football paraît plus facile lorsqu'Habib Diallo enchaîne les buts dès le début de la rencontre. Pour la troisième fois de la saison, l'attaquant strasbourgeois a marqué un but en moins d'une minute (quarante secondes de jeu), et offert la victoire aux Alsaciens sur penalty (2-0), lui permettant de se rapprocher un peu plus de Mbappé (meilleur buteur, 24 buts) avec désormais 20 réalisations en championnat.



Avec six points d'avance sur le premier relégable Nantes, Strasbourg (14e) se rapproche du maintien dans l'élite. De son côté, Nice (8e) marque un nouveau faux pas. Une qualification pour l'Europe paraît désormais utopique.