lundi 3 mai 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) On disait Teungueth FC, leader de la L1, en danger face au Casa Sports, ce dimanche lors de la 14ème journée marquant le début du parcours retour du championnat.

Cela s’est vérifié au stade Aline S. Diatta de Ziguinchor où les Rufisquois se sont inclinés (0 – 1). Le Casa Sports préserve son invincibilité cette saison à domicile et surtout frappe un grand coup qui aura son importance dans la suite de sa saison ? D’ailleurs, grâce à ce succès de prestige, le club sudiste s’est hissé à la 6ème place.

Sa victime du jour, Teungueth FC reste cependant leader malgré ses deux matches en retard. Les Rufisquois pourront même reprendre leurs distances en tête du classement si, jeudi prochain, ils remportent le premier de ces matches en retard face au DSC (8ème journée).

En attendant, Génération Foot, nette vainqueur de l’US Gorée (3 – 0) s’est hissée à la hauteur de TFC avec le même nombre de points (24). L’AS Pikine aussi (en dépit de ses deux matches en retard) est montée sur le podium à la faveur de son succès sur le Ndiambour combinée à la défaite de l’AS Douanes face au CNEPS Excellence.

Les résultats enregistrés : Casa Sports – Teungueth FC 1 – 0 ; Génération Foot – US Gorée 3 – 0 ; AS Pikine – Ndiambour 1 – 0 ; CNEPS Excellence – AS Douanes 2 – 1 ; NGB – Diambars 2 – 2 ; Dakar SC – Stade de Mbour 0 – 0

Remis : Mbour PC – Jaraaf

LSFP.sn