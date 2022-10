dimanche 30 octobre 2022 • 892 lectures • 0 commentaires



iGFM (Dakar) Ce dimanche, la Ligue 1 sénégalaise bouclait sa 3e journée entamée depuis vendredi.

Le leader Tengueth FC a remporté le derby rufisquois contre Génération Foot (1-0), dans un stade Ngalandou Diouf bien rempli, qui a battu un nouveau record d'affluence. Avec ce nouveau succès le troisième en autant de sorties, grâce à un but signé Boubacar Fall en début de seconde période, TFC conforte sa place de leader avec neuf points.



Quant à Génération Foot, elle a concédé sa première défaite de la saison après une victoire et un nul.



De son côté, la Linguère de Saint-Louis a écrasé Dakar Sacré-Cœur (5-0), à domicile. Un score fleuve rarement vécu dans ce championnat. Une soirée inoubliable pour les Nordistes.



Au même moment, le Jaraaf de Dakar a décroché sa première victoire de la saison en dominant (1-0) CNEPS qui reste dernier avec zéro point enregistré en trois journées.



Les résultats complets de la 3e journée :



Teungueth FC-Génération Foot 1-0



Stade de Mbour-AS Douanes 1-1



Jaraaf-CNEPS 1-0



As Pikine-Diambars 1-0



Casa-US Gorée 2-0



Linguère-Dakar Sacré-Cœur 5-0



GFC-Sonacos 0-0