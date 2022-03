samedi 19 mars 2022 • 268 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Battue, ce samedi à domicile par l'AS Douanes (0-1), à l'occasion de la 14e journée de ligue 1, l'équipe de Teungueth FC continue de traverser une crise profonde.

Rien ne va plus pour les Rufisquois. Champions du Sénégal en titre, ils ont du mal à confirmer leur statut. Attendue pour se relancer après plusieurs matchs sans gagner dont les deux derniers nuls concédés à domicile, l'équipe entraînée par Youssouph Dabo a cette fois été battue par l'AS Douanes, au stade Ngalandou Diouf. Une défaite un but à zéro qui complique les choses du côté du club présidé par Babacar Ndiaye.



Aucun succès depuis le 26 décembre 2021



Cela fait plus de trois mois que le dernier vainqueur du championnat national ne gagne plus. Sa dernière victoire remonte au 26 décembre 2021 soit quelques jours seulement après le début de la saison de football. Une longévité qui inquiète forcément d'autant que l'entraîneur est fortement critiqué par des supporters. En effet, ce samedi au cours du match contre l'AS Douanes, ils étaient nombreux à décrier ses choix. Pire, son recrutement cette saison a également été jugé mauvais contrairement aux deux derniers exercices.



Des supporters déçus



C'était prévisible. Depuis quelques semaines, le public ruifsquois avait commencé à se faire rare dans les gradins du stade Ngalandou Diouf en raison de résultats insuffisants. Conséquences : ce samedi 19 mars 2022, le stade n'a pas fait le plein et le pire est que les supporters ont commencé à quitter le stade juste après le but de l'AS Douanes marqué à la 88e minute de jeu. Ils ne comprennent pas les choix de l'entraîneur et l'absence de certains joueurs comme le défenseur Babacar Diop écarté. "J'arrête de suivre les matchs de Teungueth FC. Ce n'est pas rassurant ce que j'ai vu. Des joueurs n'ont pas de niveau et l'entraîneur est le prinicipal responsable", ont déploré certains fans à la fin de la rencontre.

Au classement, Teungueth FC qui a seulement engragé 16 points en 14 journées, perd une place. TFC occupe désormais la 7e place en ce début de la phase retour du championnat.