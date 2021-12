lundi 13 décembre 2021 • 213 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le promu Guédiawaye FC n’aura été leader de la L1 que pendant 24 heures, le temps de savourer à sa juste valeur son net succès chez Diambars (3 – 0) lors de la 3ème journée. Car, comme pressenti, il a cédé le fauteuil ce dimanche au terme de ladite journée. Et c’est Teungueth FC, suite à son nul (1 – 1) face à l’US Gorée qui s’est emparé de la première place.

Les champions en titre devancent au goal-difference, Génération Foot qui a également ramené un précieux nul vierge de son déplacement à St-Louis chez la Linguère et le CNEPS Excellence de Thiès qui a battu à domicile le Ndiambour de Louga.

Mais, Guédiawaye FC occupe une intéressante 4ème place à une longueur du trio de tête (4 points contre 5).

Il faut par ailleurs signaler le début de saison poussif de l’AS Pikine, battue ce dimanche à domicile par Mbour PC et qui occupe une inquiétante 13ème place au classement.

Tous les résultats: Gorée – Teungueth FC 1 – 1 ; AS Pikine – Mbour PC 0 – 1 ; CNEPS – Ndiambour 1 – 0 ; Linguère – Génération Foot 0 – 0 ;AS Douanes – Dakar SC 1 – 1 ; Diambars – Guédiawaye FC 0 – 3 ; Casa Sports – Jaraaf 1 – 1



