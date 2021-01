vendredi 29 janvier 2021 • 55 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sommet de la 5ème journée de Ligue 1 est assurément le choc entre « Africains », Teungueth FC et Jaraaf de dimanche au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Mais, comme mise en bouche, il y aura, ce samedi au stade Ibrahima Boye de Ndiarème Guédiawaye, un succulent AS Douanes – Diambars.

Les Douaniers (5ème, 6 points), sortent d’une probante victoire (4 – 1) face au Jaraaf et auront à cœur d’enchainer face à un autre « ténor » de L1. Sauf que Diambars (2ème, 10 ponts) sera très motivé pour retrouver – ne serait-ce que provisoirement – la place de leader que lui a chipée Teungueth FC, mercredi dernier.

L’autre match de ce samedi ne manquera pas d’intérêt non plus entre le Dakar Sacré-Cœur qui avait, justement, perdu le « choc des Académies » devant Diambars (1 – 2) et l’AS Pikine qui s’est superbement relancée en étrillant Génération Foot (3 – 1).

Comme quoi, on ne s’ennuiera pas, ce samedi, en attendant le choc des « Africains » dimanche à Ngalandou Diouf.

Le programme : Samedi 30 janvier à 16h à Ibrahima Boye : AS Douanes – Diambars ; à Amadou Barry : Dakar Sacré-Cœur – AS Pikine

Dimanche 31 janvier à 16h à Alboury Ndiaye : Ndiambour – Mbour PC ; au stade de Mbao : US Gorée – NGB ; à Djbril Diagne : Génération Foot – Casa Sports ; à Ngalandou Diouf : Teungueth FC – Jaraaf ; à La Tanière : Stade de Mbour – CNEPS Excellence

LSFP