Ligue 2 : deux duels phares à l’honneur

iGFM-(Dakar) Deux duels phares vont attirer l’attention lors de la 12e journée de Ligue 2, ce week-end. Il s’agit du choc US Ouakam-Linguère et du derby fatickois, EJ Fatick-Jamono.

La Linguère de Saint-Louis, leader avec 22 points, ira à l’assaut de l’US Ouakam (19 points), deuxième de la Ligue 2. C’est un duel entre deux anciennes équipes de l’élite, candidates au retour en Ligue 1.

Cette rencontre prévue samedi, pour l’avant-dernière journée de la phase aller de la Ligue 2, sera un bon baromètre dans la lutte pour la montée en Ligue 1, à la fin de la saison. Surtout que les deux équipes sont sur une bonne dynamique.

Les équipes qui prendront les deux premières places du classement vont rejoindre l’élite. Les deux derniers seront relégués en National 1.

Dans l’autre rencontre de haut du tableau, le derby fatickois entre l’EJ Fatick et Jamono, le 6e (17 points) et le 12e du classement de la Ligue 2 (11 points), promet des étincelles. Au stade Massène Sène, il faudra s’attendre à des duels électriques avec beaucoup d’intensité entre deux équipe qui partagent la même ville, et qui ont envie de confirmer leur bon bonne première partie de saison.