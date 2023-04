samedi 22 avril 2023 • 1029 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Nicolas Rainville, l'arbitre du match Saint-Etienne-Metz en Ligue 2, a renvoyé ce samedi les joueurs au vestiaire après 30 minutes de jeu, suite à des incidents en tribune. Les Grenats menaient 3-0. Lamine Camara a été passeur sur le deuxième but messin mais expulsé en seconde période.

Le choc de Ligue 2 entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz est interrompu. Alors que les Grenats menaient 3-0 à Geoffroy-Guichard ce samedi après moins de 30 minutes, des incidents en tribune ont contraint l'arbitre, M. Rainville, a renvoyer les 22 joueurs au vestiaire.



Georges Mikautadze, Lyonnais de naissance et auteur d'un doublé, a célébré son premier but avec un "69" réalisé avec ses doigts, ce qui aurait pu chauffer certains esprits.



Saint-Etienne reste sous la menace de trois points de pénalité après les incidents consécutifs à la relégation en Ligue 2 la saison dernière.



Score final, 3 buts à 1 pour Metz.