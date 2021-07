mardi 13 juillet 2021 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Désormais cinq équipes son concernées par la lutte pour le maintien en Ligue 2.

Le sort d’Africa Promo Foot étant scellé depuis quelques journées, on attend de connaître l’identité de l’autre équipe qui l’accompagnera en National 1. A l’issue de la 24ème et antépénultième journée de L2 bouclée ce lundi, on sait que la lutte pour le maintien ne concerne plus que 5 équipes. A commencer par les deux les moins bien-classées, Jamono de Fatick et Port, respectivement 12ème et 13ème, qui comptent tous 25 points. Bien que mal barrées, elles peuvent encore s’en sortir mais n’ont pas totalement leur destin en main.

Juste au-dessus, avec 1 point de mieux, la Renaissance de Dakar a profité de son large succès ce lundi sur Amitié FC (4 – 0) pour s’extirper de la zone de relégation. Mais il lui faudra rester sur cette lancée si elle veut sauver sa peau. Thiès FC qui a subi la loi de l’USO lors de cette 24ème journée, 10ème avec 28 points, n’est pas non plus définitivement hors de danger. Même Amitié FC qui a lourdement chuté ce lundi contre la Renaissance, malgré ses 29 points, est toujours mathématiquement à portée de tir de Jamono et du Port.

C’est dire que les 6 points en jeu lors des deux derniers tours de ce championnat de L2, promettent d’être âprement disputés. Et cela dès jeudi avec la 25ème journée.