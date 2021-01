dimanche 17 janvier 2021 • 187 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les équipes de tête n'ont pas gagné, ce week-end, lors de la 3e journée de Ligue 2 sénégalaise.

Aucune des 3 équipes de tête ne s’étant imposée, le podium de la Ligue 2 reste inchangée alors qu’il ne reste qu’un match, Sonacos – Duc, à disputer en cette 3ème journée. Et qui ne pourra remettre en cause ce statu quo que si les « Huiliers » s’imposent (largement, au besoin) devant les « Etudiants », ce lundi, à la Tanière Bruno Metsu. Pour cause, le leader, Keur Madior, a ramené de son déplacement chez la Renaissance de Dakar, avec le point du nul lui permettant de rester en haut du classement.

Surtout que dans le même temps, le choc de la journée entre le 2ème (Linguère de St-Louis) et le 3ème (Amitié FC de Thiès) n’a pas connu de vainqueur. Elles conservent donc leur position, mais restent sous la menace (tout comme Keur Madior) de la Sonacos.

En attendant, Demba Diop de Mbour est la seule équipe à n’avoir pas engrangé le moindre point.

Résultats de ce samedi : Thiès FC – Port 0 – 0 ; Jamono – EJ Fatick 0 – 2 ; Linguère – Amitié FC 1 – 1 ; Renaissance – Keur Madior 1 – 1 ; Demba Diop FC – US Ouakam 0 – 2 ; Guédiawaye FC – Africa PF 2 – 0

La suite du programme : lundi 18 janvier à Fodé Wade : Sonacos – Duc (16h)

Avec LSFP