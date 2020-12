mardi 15 décembre 2020 • 78 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Buteur et passeur décisif, Saliou Ciss a perdu avec Nancy à domicile, contre Troyes (2-3), mardi soir, lors de la 11e journée de Ligue 2.

Ce mardi soir, trois rencontres de Ligue 2 étaient au menu. Troyes (1er, 28 points) se déplaçait à Nancy (16e). Malgré une belle résistance et deux buts signés Bassi (5e) et Saliou Ciss (21e), l'ASNL s'inclinait 3 à 2. En effet, Gory (15e) et Touzghar (27e) étaient les buteurs troyens, avec en plus un csc de Seka (45e+3). L'ESTAC conserve donc la première place du classement.

Dans le même temps, Grenoble, troisième avant le coup d'envoi (26 points), défiait Niort, réduit à dix rapidement après l'expulsion de Kilama. Mais à l'extérieur, le GF38 n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (0-0). Même score entre Pau et Sochaux (0-0), qui croisaient aussi le fer ce soir.