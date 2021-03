mardi 16 mars 2021 • 152 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Teungueth FC a été éliminé de la Ligue africaine des Champions avant même l'issue de la phase de poules. Les Rufisquois ont été battus (0-1), ce mardi, en Algérie, par le Mouloudia Club d'Alger, lors de la 4e journée.

Après Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca un peu plus tôt, l’Espérance Tunis s’est à son tour qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine en s’imposant 1-0 sur le terrain du Zamalek ce mardi à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes.





El Houni a inscrit le seul but de la partie (73e) et permis à l’EST de se venger de l’équipe qui l’avait éliminée en quarts la saison passée. En effet, le finaliste malheureux de la dernière édition se retrouve en très mauvaise posture pour la qualification puisque, dans le même temps, le MC Alger, 2e, a disposé de Teungueth (1-0) grâce à Mehdi Benaldjia (26e) et pris 6 points d’avance sur le Zamalek à deux journées de la fin ! Les hommes de Patrice Carteron, fraîchement revenu sur le banc du club cairote et qui commence par ce revers, joueront leur survie début avril sur la pelouse du MCA. Avec un point au compteur, le Petit Poucet sénégalais de Teungueth est quant à lui déjà éliminé. C'est une grosse déception pour TFC qui y croyait malgré son statut de novice.





Teungueth FC tentera de gagner au moins son premier match dans cette compétition en avril lors des 5e et 6e journées de la phase de groupes.





