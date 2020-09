On connaissait déjà depuis fin août la composition des chapeaux 1 et 2 pour le tirage au sort de la prochaine édition de la Ligue des champions. Finaliste de la dernière édition, le PSG est reversé dans le chapeau numéro 1 tandis que Rennes sera dans le 4. En revanche, une incertitude demeure pour l'OM qui doit attendre de savoir quels sont les six vainqueurs des barrages disputés les 22 et 23 puis les 29 et 30 septembre pour connaitre son chapeau (le 3 ou le 4).

Le tirage au sort se tiendra le jeudi 1er octobre à partir de 18 heures à Nyon.