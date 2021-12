lundi 13 décembre 2021 • 325 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cette fois, c'est le bon. Après une première tentative marquée par la polémique, l'UEFA a procédé à un deuxième tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le tirage au sort complet des huitièmes de finale



RB Salzbourg (AUT) vs Bayern Munich (ALL)



Sporting CP (POR) vs Manchester City (ANG)



Benfica (POR) vs Ajax (HOL)



Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)



PSG (FRA) vs Real Madrid (ESP)



Atlético de Madrid (ESP) vs Manchester United (ANG)



Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA)



Inter (ITA) vs Liverpool (ANG)



NB : les huitièmes de finale se joueront entre février en mars 2022