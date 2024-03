mercredi 13 mars 2024 • 174 lectures • 0 commentaires

Sport 57 mins Taille

iGFM (Dakar) Le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique entre Al-Ittihad et Al-Hilal a été marqué par l'altercation Abderrazak Hamdallah et Kalidou Koulibaly

Le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique entre Al-Ittihad et Al-Hilal a tenu toutes ses promesses en termes d'intensité. Dans une confrontation directe, les deux stars africaines de chaque équipe, Abderrazak Hamdallah et Kalidou Koulibaly, se sont retrouvées au cœur d'une altercation qui a capté l'attention des spectateurs…



En s’imposant 2 à 0 mardi soir grâce à des buts de Yasser Al-Shahrani (61e) et de l’ancien joueur du Barça, Malcolm, en toute fin de rencontre (90e+5), Al-Hilal a assuré sa place en demi-finale de la Ligue des champions asiatique. Les Bleu et Blanc, où évolue également l’international marocain Yassine Bounou, absent de la feuille de match, s’étaient déjà imposés à l’aller sur le même score de 2 à 0.



Pour autant, on ne peut pas dire que cette manche retour ait été de tout repos pour les deux formations ! Dès le coup d'envoi, la tension était palpable avec deux équipes déterminées à obtenir leur billet pour les demi-finales. Abderrazak Hamdallah, l'attaquant international marocain (24 capes, 6 buts) d'Al-Ittihad, connu pour son adresse devant le but mais aussi son tempérament sanguin, faisait donc face à la solide défense d'Al-Hilal, dirigée par l'imposant défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly (79 capes, 1 but). Le duel promettait d'être électrique et il n'a pas déçu.



Un tête-à-tête chaud



C’est dans les derniers instants que les choses se sont envenimées. À la 91e minute, alors que le score est de 1 à 0 en faveur d’Al-Hilal, une altercation éclate entre les deux joueurs. Les esprits s'échauffent et le conflit devient physique. L'intervention des coéquipiers est nécessaire pour apaiser les tensions. Les images montrent Hamdallah perdre son sang-froid face à l’ancien Blue. Ce tête à tête entre le Marocain et le Sénégalais a été capturé par les caméras de la SSC, qui diffusait ce match. Le carton rouge brandi à l'encontre du Lion de l’Atlas – sans doute frustré par l’issue de la rencontre – vient sanctionner cette perte de contrôle, laissant son équipe en infériorité numérique pour les derniers instants du match.



La qualification d'Al-Hilal pour les demi-finales de la Ligue des Champions asiatique n'est pas une surprise compte tenu de sa prestation sur les deux matchs. Le club basé à Riyad se présente comme un prétendant sérieux au titre. Pour Al-Ittihad et Hamdallah, il s'agira de tirer des leçons de cet affrontement et de se reconcentrer pour la suite de la saison. Ils sont actuellement 4èmes en Saudi Pro League avec 40 points au compteur, soit vingt-cinq unités de moins qu’Al-Hilal, qui caracole en tête du champion saoudien avec 65 points.



— Mo (@Mohammed2030___)