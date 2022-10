mercredi 26 octobre 2022 • 1533 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Sadio Mané a ouvert le score du match Barça-Bayern Munich en Ligue des Champions.

Sur une ouverture laser de Gnabry, l'attaquant international sénégalais se montre beaucoup plus rapide que Bellerin dans la profondeur. Mané croise du droit dans la surface et trompe Ter Stegen sur la gauche. Les Bavarois mènent dès la 10e minute de jeu. C'est le 3e but de Sadio Mané cette saison en Ligue des champions.



— Yanks (@Yanks_Uchiha)