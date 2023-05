samedi 20 mai 2023 • 299 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La finale de la Ligue des Champions de la CAF opposera Al Ahly au Wydad Casablanca du Sénégalais Bouly Junior Sambou.

Après le 0-0 de l'aller, la partie démarrait sur des chapeaux de roue avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Côté Wydad, El-Moutaraji, qui s’était échappé dans le dos de la défense avant de voir revenir in extremis le central Boutouil, provoquait Ronwen Williams en face à face, mais son ballon piqué n’inquiétait pas le portier sud-africain. Dans le camp des Jaunes et Bleus, Peter Shalulile, parti à la limite du hors-jeu, butait également sur El Motie (24e).



Le champion s'offre un remake



Le rapport de force penchait cependant en faveur des “Brazilians”, qui multipliaient les situations face au double rideau défensif marocain. Et à force d’appuyer, Mamelodi finissait par percer le mur du Wydad. Profitant d’une relance interceptée de la défense casablancaise, Themba Zwane logeait un tir tendu dans les filets d’El Motie (1-0, 50e). Ayant le vent en poupe, les locaux partaient de nouveau à l’assaut de la forteresse rouge qui tenait encore grâce à son dernier rempart. En effet, Shalulile voyait son tir en pivot repoussé par El Motie (62e). Un sauvetage qui avait le mérite de réveiller le champion en titre.



Touchés dans leur orgueil, les visiteurs obligeaient Williams à un arrêt réflexe (71e) avant de provoquer une fin de match absolument folle. Car ces derniers faisaient trembler les filets deux fois et se qualifiaient pour la finale avec l’avantage du but à l’extérieur. D’abord, El Amloud trouvait le coin du gardien sur une tête bien croisée (1-1, 72e) avant que Peter Shalulile ne croise lui aussi son tir du pied gauche dans la surface (2-1, 79e). Et alors que les Jaunes et Bleus se dirigeaient vers la victoire, Mvala se sabordait et marquait contre son camp à la réception d’un coup franc rentrant d’Attiat-Allah (2-2, 83e).



En vertu de la règle du but à l'extérieur, toujours en vigueur dans les compétitions de la CAF, les champions en titre se qualifient ainsi face au Mamelodi (0-0, 2-2), pour une deuxième finale de rang, et tenteront de conserver leur titre face à Al Ahly, tombeur de l’Espérance de Tunis (0-3, 1-0).