Ligue des Champions CAF-Tirage : le Casa connaît son adversaire

mardi 9 août 2022 • 72 lectures • 0 commentaires

Sport 10 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) procédait ce mardi au tirage au sort du premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Alors que six clubs ont été exemptés de ce tour (le Wydad Casablanca, tenant du titre, plus le TP Mazembe, Al Ahly, le Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns et l’Espérance Tunis), plusieurs écuries seront tout de même sur le pont. La JS Kabylie affrontera ainsi Casa Sport, un club sénégalais champion national cette année.

Les matchs aller son prévus du 9 au 11 septembre prochains, retour entre le 16 et le 18 septembre. Ci-dessous le tirage complet.



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 72 fois.

Publié par Mamadou Salif editor