iGFM (Dakar) Vainqueur (1-0), à l'aller, à domicile, le Casa Sports s'est déjà penché sur le match retour, prévu dans une semaine, à Sétif (Algérie), contre la JS Kabylie, pour le compte du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions. Le Directeur technique du club sénégalais, Demba Ramata Ndiaye a fait cet avant-match après un petit résumé de la rencontre de ce dimanche.

"Nous avons la chance de faire une préparation hivernale très tôt et le tournoi de Conakry. Ils en ont eu plus que nous dans le quantum de matchs dans les jambes mais on a aussi eu des matchs amicaux.

Le match retour, on a les informations. Ils étaient nombreux derrière, ce qui fait qu'ils étaient inférieurs devant. Pareil pour le milieu défensif. Pour dire qu'ils étaient venus pour défendre."



"La sensation du match à l'extérieur est développée chez le Casa"



"Au retour, ils ne feront pas ça. Ils vont libérer des espaces et le Casa est à l'aise dans ce sens. La sensation du match à l'extérieur est développée chez le Casa. Cela ne nous perturbe pas. Quelque soit la tension, on s'y préparera."



"Un plan B pour passer un séjour tranquille"



"Nous sommes tranquilles. Nous allons très bien voyager. On a un préparateur mental depuis deux ans. Avec eux, on a un plan B pour passer un séjour tranquille. Avant le match, on les a interpellé à ce niveau (penalty). Sur le fait de tomber facilement dès qu'ils mettent le pied. Il n'y a pas de VAR."