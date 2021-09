mercredi 15 septembre 2021 • 198 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Liverpool accueille l'AC Milan, ce mercredi (19h), pour la deuxième soirée de Ligue des Champions de l'exercice 2021/2022.

Alors que la deuxième soirée de Ligue des Champions est prévue, ce mercredi, Liverpool accueille l’AC Milan, qu’il n’a rencontré qu’à deux reprises en compétition européenne : deux finales en 2005 et 2007.

L’AC Milan n’a remporté que deux de ses huit derniers matches en compétition européenne, tous en Europa League la saison dernière. Ce sera leur premier match en Ligue des Champions depuis mars 2014, lorsqu’ils ont été éliminés par l’Atletico Madrid sur deux matches lors des huitièmes de finale.

Les chiffres d'avant-match

Sous Jurgen Klopp, Liverpool n’a perdu qu’un seul de ses 12 matches de phase de groupes en Ligue des Champions à Anfield (9 victoires, 2 nuls) et la 10e victoire en 13 matchs devrait arriver ce soir avec la réception de l'AC Milan.

L’AC Milan n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matches face à des adversaires anglais en compétition européenne. Les Milanais veulent dépasser ce cap dès ce soir lors du déplacement périlleux à Anfield.

Les nouvelles des deux équipes

Liverpool devrait jouer sans Harvey Elliot qui a été opéré mardi après avoir subi une luxation de la cheville contre Leeds United dimanche dernier. Elliot s’ajoute à la liste des blessés de Liverpool qui comprend déjà Roberto Firmino et Neco Williams.

Pour l’AC Milan, Ibrahimovic sera mis au repos par mesure de précaution après avoir ressenti une douleur au tendon d’Achille après la séance d’entraînement de mardi.

Aperçu

Depuis le début de la saison 2017-18, seules deux équipes ont remporté plus de matches que Liverpool (25) en Ligue des champions, le Bayern Munich (31) et Manchester City (30). En effet, ce sont aussi les deux seules équipes à avoir marqué plus de buts que Liverpool (95) sur la même période; Bayern 112 et Manchester City 96.

Après avoir remporté six de ses sept premiers matches à domicile contre des équipes italiennes en compétition européenne, Liverpool est passé sans victoire lors de ses deux derniers derniers matchs (match nul 1-1 avec Naples en 2019-20 et défaite ( 0-2 contre l’Atalanta en 2020-21 lors des deux dernières campagnes).

Mané en quête d'un 20e but

Depuis le début de la saison 2017-18, la première de Mohamed Salah à Liverpool – l’Egyptien (25 buts) est l’un des quatre seuls joueurs à avoir marqué plus de 25 buts en Ligue des champions, avec Robert Lewandowski (33), Cristiano Ronaldo (29) et Lionel Messi (26).

Sadio Mané de Liverpool a marqué 19 buts en Ligue des champions en 42 apparitions et cherche à devenir le quatrième joueur africain à marquer 20 buts dans la compétition, après Samuel Eto’o, Didier Drogba et Mohamed Salah. Il deviendrait également le troisième joueur à marquer plus de 20 buts dans la compétition pour les Reds, après Salah (25) et Steven Gerrard (21).

Les prédictions

Liverpool a marqué 12 buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues où il en a concédé deux et gardé trois clean sheets. L’AC Milan en a marqué neuf, en a concédé deux et a également réussi trois clean sheets.