iGFM (Dakar) Alors que le PSG et le LOSC connaîtront leur rival des huitièmes de finale de la Ligue des Champions aujourd'hui, voici tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort qui aura lieu sur les coups de midi.

C'est un jour qui est toujours très attendu par les fans de football, et cette année, il le sera encore pour les fans du Paris Saint-Germain, mais aussi du LOSC. La France place deux équipes parmi les seize meilleures du continent, et les amoureux des deux clubs attendent impatiemment de savoir à qui devra se mesurer leur formation de cœur d'ici à peu près deux mois.



La cérémonie aura lieu du côté de Nyon et commencera à 11h (GMT), même si on peut logiquement penser que les premières boules seront tirées un peu plus tard, puisque l'UEFA est fan des présentations en grande pompe avec de longues explications. Vous pourrez bien entendu suivre le tirage en direct sur Foot Mercato. Il n'y aura pas de représentants des clubs engagés dans la compétition sur place en raison du Covid, et nous ne pourrons donc pas voir les réactions en temps réel de chacun des dirigeants de club comme ce fut toujours le cas historiquement.



Le PSG et le LOSC risquent de tomber sur un sacré adversaire



On rappelle également que deux clubs d'un même pays ne pourront pas s'affronter en huitièmes, tout comme, logiquement, deux équipes ayant été dans la même poule ne pourront pas s'affronter lors de ce prochain tour. Les matchs aller auront lieu les 15, 16, 22 et 23 février 2022, alors que les retours, chez les équipes qui ont terminé dans le premier chapeau, se disputeront les 8, 9, 15 et 16 mars.



Chapeau 1 : Ajax, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Lille.



Chapeau 2 : PSG, Sporting, Atlético, Inter, Benfica, Chelsea, Villarreal, RB Salzbourg.



On notera que le PSG risque bel et bien de tomber sur un gros morceau comme Liverpool, le Bayern Munich et le Real Madrid dès ces huitièmes de finale, avec l'Ajax comme tirage le plus simple sur le papier. Les Néerlandais sortent cependant d'une phase de poules parfaites et semblent en mesure de poser des problèmes à n'importe qui. De son côté, le LOSC a statistiquement moins de chance de tomber sur un gros, mais pourrait par exemple devoir se coltiner l'Atlético, l'Inter ou surtout Chelsea, le champion en titre. Rendez-vous d'ici quelques heures !



