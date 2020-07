Ligue des champions : ce qu’il faut savoir sur le tirage du final 8

iGFM-(Dakar) L’UEFA organisera vendredi à Nyon (Suisse) le tirage au sort (diffusé sur RMC Sport) du tournoi final de la Ligue des champions 2019-2020, prévu en août à Lisbonne. C’est à ce moment-là que le PSG et l’OL connaîtront leur potentiel parcours vers la finale.

Il n’y aura pas encore la délicieuse petite musique d’avant-match, pas non plus de joutes entre cadors du continent, mais la Ligue des champions sera un peu de retour ce vendredi. Quatre mois après les dernières rencontres de C1, l’UEFA va organiser à partir de 12h (10h GMT), depuis son siège de Nyon (Suisse) le tirage au sort du tournoi final de la compétition. Un tirage, à suivre sur RMC Sport, qui, comme le format, sera différent des autres années.

Le PSG et l’OL seront fixés sur leur sort

L’instance dirigeante du foot européen va effectuer en une fois le tirage de l’intégralité des matchs restants, jusqu’à la grande finale. En clair, les équipes en lice connaîtront leurs adversaires pour les quarts, mais aussi pour les demies. Comme dans un tournoi de tennis, à la différence près qu’il n’y aura ici aucune tête de série, aucune équipe protégée. Seul club français pour l’instant qualifié en quarts, le PSG saura par exemple s’il risque de croiser sur sa route vers la finale le Barça ou le Bayern. Le club de la capitale découvrira aussi avec exactitude la date et le lieu de son quart (deux stades de Lisbonne sont réservés), et de sa potentielle demie.

A noter que l’UEFA communiquera également vendredi les informations précises sur l’organisation des quatre huitièmes de finale retour restants à jouer, à savoir Bayern-Chelsea, Barça-Naples, Manchester City-Real, et évidemment Juventus-OL. Si les dates des 7 et 8 août ont déjà été bloquées pour les rencontres, Lyon ne sait pas encore s’il jouera le vendredi ou le samedi, et surtout où il jouera, même s’il est fort probable qu’il doive se déplacer à Turin.

Le programme de la Ligue des champions:

Huitièmes de finale retour : 7-8 août, lieu à confirmer

Quarts de finale: 12 au 15 août à Lisbonne

Demi-finales: 18-19 août à Lisbonne

Finale : 23 août à Lisbonne (Stade de la Luz)

Les équipes qualifiées pour les quarts: PSG, Atlético de Madrid, Atalanta Bergame, RB Leipzig.

Les huitièmes de finales retour à jouer: Bayern-Chelsea (3-0 à l’aller), Barça-Naples (1-1), Manchester City-Real (2-1), Juventus-OL (0-1).