iGFM (Dakar) Après les qualifications du Paris SG et de Chelsea, d'autres quarts de finale se jouaient ce mercredi soir. Manchester City, victorieux à l'aller 2-1, devait valider son ticket pour les demi-finales sur la pelouse du Borussia Dortmund. Malgré une entame compliquée, les Anglais se sont imposés et joueront donc le PSG en demi-finale.

Ce mardi soir, on a connu l'épilogue des deux premiers quarts de finale de la Ligue des Champions. Chelsea a validé son billet pour le dernier carré, tout comme le Paris Saint-Germain, qui est venu à bout du Bayern Munich. Ce mercredi, Liverpool et le Real Madrid s'affrontaient, tout comme le Borussia Dortmund et Manchester Cit. C'était cette dernière affiche qui nous intéressait ici puisque le vainqueur de cette double-confrontation allait affronter le Paris SG en demi-finale. Lors de la rencontre aller, les Citizens s'étaient imposés sur le score de deux buts à un dans les ultimes instants, on s'attendait donc à une grosse pression des Allemands dans les premières minutes.

Et cela n'a pas manqué. Les Anglais ne savaient plus où donner de la tête et avaient beaucoup de mal à défendre. Sur un long ballon dans le dos de la défense, Erling Haaland s'occupait de John Stones avant de remettre en retrait vers Mahmoud Dahoud dont la frappe était contrée. Le cuir revenait sur Jude Bellingham qui, en trois touches, se mettait en position et envoyait le cuir dans la lucarne d'Ederson (1-0, 15e). Les Skyblues se devaient de réagir puisqu'avec ce score, ils étaient éliminés. Ils haussaient alors leur niveau de jeu et Kevin de Bruyne trouvait la barre transversale (25e). Les joueurs de Pep Guardiola confisquaient le cuir et accéléraient quand ils voulaient. C'est ainsi que Riyad Mahrez trouvait Jude Bellingham qui sauvait presque sur sa ligne (32e). Un peu plus de cinq minutes plus tard, suite à un corner et deux têtes des Anglais, Oleksandr Zinchenko plaçait la sienne, bien captée par Marwin Hirtz (38e). Au terme de la première période, les Allemands avaient bien réussi à bloquer les Anglais en les obligeant à passer dans un axe central complètement bouché.

Le Borussia explose en seconde période

Visiblement, Pep Guardiola a su parler à ses hommes à la pause puisqu'ils ne lâchaient absolument rien, enchaînant, dans les premiers instants du second acte, les coups de pied arrêtés. Mais on reprenait rapidement ce jeu de possession stérile, qui consiste à tourner autour de la surface sans jamais déclencher, un style que ne renieraient probablement pas Claude Onesta ou Olivier Krumbholz. Mais finalement, les presque-champions de Premier League allaient obtenir un penalty. Suite à un centre côté gauche, Emre Can touchait le cuir de la tête puis de la main et l'arbitre désignait le point de penalty (52e). Après deux minutes de vérification par la vidéo, Riyad Mahrez transformait (1-1, 55e). Cette fois, c'était les coéquipiers de Kevin de Bruyne qui étaient qualifiés. Mais il restait encore du temps.

Ceux de Mats Hummels décidaient de réagir et Mahmoud Dahoud, suite à une percée d'Erling Haaland, trouvait par deux fois John Stones (60e). Moins de dix minutes plus tard, sur un coup franc de Marco Reus, Mats Hummels plaçait une tête de peu au-dessus (69e). Mais il fallait se méfier des contres. Lancé, Kevin de Bruyne éliminait Emre Can, puis Mats Hummels et voyait sa frappe repoussée en corner par Marwin Hirtz (74e). Mais sur ce coup de pied de coin, joué à deux, le ballon revenait vers Phil Foden à l'entrée de la surface. Le jeune anglais frappait fort au premier poteau et, avec l'aide de ce dernier, propulsait le cuir dans les buts (1-2, 75e). Il fallait alors à des joueurs du BvB épuisés marquer deux buts pour se qualifier. Erling Haaland s'essayait à son tour suite à un bon pressing, mais ne trouvait pas le cadre (80e). Dans la foulée, Oleksandr Zinchenko déclenchait du gauche, mais trouvait Marwin Hirtz (82e). Malgré d'ultimes tentatives et l'entrée tardive de Raheem Sterling pour un Riyad Mahrez épuisé (88e), aucun but ne sera marqué et City rejoint le Paris SG en demi-finales !

