lundi 12 septembre 2022 • 95 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Mardi, il y aura une grande confrontation à l'Allianz Arena entre le Bayern Munich et FC Barcelone à l'occasion de la 2e journée de Ligue des Champions. Nouvel attaquant des Catalans, Robert Lewandowski retrouvera donc son ancien club. Un duel très attendu par les Bavarois qui ont hâte d'affronter leur ancien coéquipier.

Manuel Neuer : « Nous connaissons tous très bien Lewy – surtout depuis l'entraînement. Nous connaissons ses compétences. Mais il sait aussi que ce n'est pas facile de jouer contre nous."



Goretzka : "Nous le savons depuis l'entraînement. Ce n'est pas comme si nous ne l'avions pas joué auparavant. C'est un attaquant de classe mondiale, cela ne fait aucun doute. Nous avons hâte de le revoir aussi. Mais il peut se sauver avec les buts du match.



Marcel Sabitzer : "Bien sûr, il faut des choses sales et des fautes intelligentes dans un match comme celui-ci. Nous avons de bons défenseurs. Dans la compacité, nous allons résoudre cela. Nous concédons actuellement peu de buts. Et c'est pourquoi nous sommes de bonne humeur que nous pouvons à nouveau jouer à zéro."



Thomas Müller : "Nous attendons vraiment le duel avec impatience - pas seulement à cause de Robert, mais aussi parce que c'est toujours génial de jouer contre Barcelone. Un match à domicile en Ligue des champions. Et surtout après le début des deux équipes, c'est bien sûr une rencontre au sommet dans notre groupe."



PUBLICITÉ