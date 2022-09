Ligue des Champions : découvrez le but de la soirée, signé Haaland (VIDEO)

mercredi 14 septembre 2022

iGFM (Dakar) C'est le but de la soirée de Ligue des Champions. Haaland a crucifié son ancien club sur un superbe geste ! Sur la gauche, Cancelo adresse un véritable caviar de l'extérieur du pied pour Haaland au second poteau. L'ancien buteur du Borussia Dortmund trompe Meyer d'une reprise acrobatique, façon kung-fu. Mais par respect pour ses ex-partenaires, il ne célèbre pas son but, contrairement à son public qui explose ! Grâce à lui, Manchester City renverse Dortmund (2-1).

Publié par Mamadou Salif editor