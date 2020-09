lundi 24 août 2020, par Daouda Mine

Ligue des Champions : des Marseillais fêtent la défaite du PSG

iGFM (Dakar) Plusieurs milliers de supporters de l'OM ont fêté dimanche soir la défaite du PSG (0-1) face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. Malgré les craintes d'avant-match, peu d'incidents ont été observés dans la cité phocéenne.



Les fans de l'OM ont fêté la défaite du PSG sans provoquer d'incidents majeurs. Entre 2 000 et 4 000 personnes, selon les sources, ont convergé vers le Vieux-Port autour de 23 heures dimanche soir, à la fin de la finale de Ligue des champions qui a vu le Bayern Munich battre le club de la capitale française (1-0), grand rival national de l'OM.



Chants, fumigènes, chambrage... La soirée s'est dans l'ensemble bien passée, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, qui n'a relevé que « quelques incidents » un peu plus tard dans la nuit, quand le gros de la foule s'était dispersé. Trois personnes ont été interpellées pour jets de projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense (LBD), tandis que plusieurs commerces ont subi des dégradations sur leurs vitrines.



Parmi les 186 effectifs de police, dont 125 CRS, déployés dans la ville à l'occasion de la finale, six ont été blessés légèrement selon nos informations : cinq à la suite de jets de projectiles et une entorse à la cheville. Aucun incident n'a été constaté entre supporters parisiens et marseillais dans la cité phocéenne, précise la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.



Mardi soir, après la victoire du PSG face à Leipzig en demi-finales de la C1 (3-0), deux personnes avaient été agressées sur le Vieux-Port au motif que l'un d'eux portait un maillot du PSG. Pour éviter ce type d'incidents à l'occasion de la finale, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris jeudi un arrêté interdisant dans le centre-ville le port d'un maillot, d'une écharpe, d'une banderole, ainsi que la circulation de « toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel ». Avant de retirer l'arrêté le lendemain face aux nombreuses critiques dont a fait l'objet la mesure, qualifiée de « liberticide » par certains, et à la suite de l'intervention du président de la République Emmanuel Macron en personne, selon Le Monde.









