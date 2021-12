lundi 13 décembre 2021 • 274 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a rendu son verdict, ce lundi, à Nyon (Suisse).

Six Sénégalais sont présents dans ce tour même ils ne sont pas tous épargnés par le tirage au sort effectué, ce 13 décembre 2021. Si certains sont bien lotis d'autres ne le sont pas.



Boulaye Dia défiera Manchester City, Bouna Sarr contre l'Atlético de Madrid



Boulaye Dia (Villarreal) tombe sur du lourd, Manchester City considéré comme un des prétendants au sacre final.



Bouna Sarr (Bayern Munich) hérite également d'un géant d'Europe, Atlético de Madrid. Blessé actuellement, l'international sénégalais pourrait prendre part à cette rencontre qui s'annonce déjà alléchante.



Gana et Diallo face à Man U de Ronaldo



De son côté, le Paris Saint-Germain de Gana Gueye et Abdou Diallo défiera Manchester United de Christiano Ronaldo. Un duel qui rappellera forcément des mauvais souvenirs aux hommes de Mauricio Pochettino, mais surtout, on aura le droit à une confrontation entre Lionel Messi et Ronaldo.



Mendy et Chelsea mieux lotis, retrouvailles Mané-Salzbourg



En tombant sur Lille, Edouard Mendy et Chelsea ont vraiment eu de chance, eux qui auraient pu tomber sur un rival et prétendant au titre. Champions en titre, les Blues ne devraient pas trembler surtout qu'ils continuent de cartonner cette saison en championnat anglais.



Si Liverpool est épargné en tombant sur Salzbourg, un de ses joueurs ne l'est pas totalement. Sadio Mané va défier son ancien club où il a évolué entre 2012 et 2014. C'est d'ailleurs au sein de cette formation autrichienne qu'il a lancé sa carrière avant de découvrir le championnat anglais. Du coup, ces retrouvailles entre l'international sénégalais et Salzbourg s'annoncent déjà palpitantes.



A noter que les huitièmes de finale de Ligue des Champions se joueront entre février et mars 2022.



Le tirage au sort complet des huitièmes de finale



Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP)



Villarreal (ESP) vs Manchester City (ANG)



Atlético de Madrid (ESP) vs Bayern Munich (ALL)



RB Salzbourg (AUT) vs Liverpool (ANG)



Inter (ITA) vs Ajax (HOL)



Sporting (POR) vs Juventus (ITA)



PSG (FR) vs Manchester United) (ANG)



Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)

