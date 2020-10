jeudi 1 octobre 2020 • 159 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L'Uefa a effectué, ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2020/2021. Les Sénégalais ne sont pas tous bien servis.

Pour sa première participation à la Ligue des champions, Rennes sera opposé au Séville FC, Chelsea et Krasnodar en phase de poules.

Finalement, Édouard Mendy, l'international sénégalais jouera bien en Ligue des champions au Roazhon Park. Transféré il y a quelques jours à Chelsea, l'ancien gardien rennais retrouvera ses anciens coéquipiers en C1, notamment son compatriote Alfred Gomis. Pour sa première participation à la compétition, le club breton sera aussi opposé au Séville FC de l'ancien Marseillais Lucas Ocampos et aux Russes de Krasnodar, qui découvriront aussi la C1 avec l'ex-Montpelliérain Rémy Cabella.

Gana Gueye contre Demba Bâ

En phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG affrontera Manchester United (ANG), un très mauvais souvenir de 2019, le RB Leipzig (ALL), un excellent souvenir de 2020 et Istanbul Basaksehir (TUR), un adversaire inédit. Un duel entre Sénégalais, Demba (Başakşehir) et Gana Gueye (PSG) sera très attendu.

Pape Gueye défie Pape Abou Cissé

Porto, Manchester City, Olympiakos : placé dans le chapeau 4 du tirage au sort de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille s'attendait à un groupe compliqué... et les Phocéens ont été plutôt épargnés ! La phase de poules de la C1 (six journées programmées du 20 octobre au 9 décembre) offrira aux fans de l'OM une vraie chance de voir plus loin, puisque seul Manchester City fait office de grand favori. A noter le duel entre Sénégalais, Pape Gueye de l'OM et Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba de l'Olympiakos.

De son côté, Krépin Diatta (Brugge) hérite de la Lazio, du Borussia et du Zenith.

Sadio Mané (Liverpool) est quant à lui bien servi avec Ajax, Atalanta et Midtjylland.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020/21

Groupe A :



Bayern Munich (GER)



Atlético de Madrid (ESP)



FC Salzburg (AUT)



FC Lokomotiv Moskva (RUS)



Groupe B :



Real Madrid (ESP)



FC Shakhtar Donetsk (UKR)



FC Internazionale Milano (ITA)



VfL Borussia Mönchengladbach (GER)



Groupe C :



FC Porto (POR)



Manchester City (ENG)



Olympiacos FC (GRE)



Olympique de Marseille (FRA)



Groupe D :



Liverpool FC (ENG)



AFC Ajax (NED)



Atalanta BC (ITA)



FC Midtjylland (DEN)



Groupe E :



Séville FC (ESP)



Chelsea FC (ENG)



FC Krasnodar (RUS)



Stade Rennais FC (FRA)



Groupe F :



FC Zenith (RUS)



Borussia Dortmund (GER)



SS Lazio (ITA)



Club Brugge (BEL)



Groupe G :



Juventus (ITA)



FC Barcelone (ESP)



FC Dynamo Kyiv (UKR)



Ferencvárosi TC (HUN)



Groupe H :