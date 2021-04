mardi 13 avril 2021 • 135 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les Blues ont perdu face à Porto ce soir (1-0) mais le succès 2-0 de l'aller permet aux Londoniens de filer en demies de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Il n'y a pas que les fans du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich qui étaient angoissés tout au long de la journée... Effectivement, ceux de Chelsea et de Porto avaient également compté les heures qui les séparaient du coup d'envoi au cours de ce mardi de printemps. Forcément, les fans anglais étaient cependant un peu plus confiants et sereins que leurs homologues portugais, puisque l'équipe de Thomas Tuchel l'avait emporté sur le score de 2-0 à l'aller en terres lusitaniennes grâce à Mount et Chilwell. Sur la pelouse du Ramon Sanchez Pizjuan de Séville, le tacticien germanique sortait logiquement une belle équipe, avec une surprise - même s'il a déjà joué à ce poste récemment - cependant : la présence de Kai Havertz en pointe de l'attaque, plutôt que Timo Werner ou Olivier Giroud. En face, du beau monde également, avec le retour du milieu de terrain Sergio Oliveira, absent à l'aller, et des joueurs déséquilibrants comme Otavio ou Corona.

Le début de match était à l'image des deux équipes en ce moment : plutôt offensif, avec des successions de phase de possession d'un côté comme de l'autre. C'est l'équipe de Liga NOS qui s'offrait le premier avertissement de la partie, avec une erreur de Mendy qui a permis à Corona de, en contrant sa relance, être à deux doigts de trouver le cadre. Les Portistas n'étaient clairement pas timides et effectuaient même un pressing assez haut, empêchant les Londoniens de vraiment déployer leur jeu. Il fallait attendre la 20e minute pour voir Reece James frapper en premier pour les Londoniens, mais sa tentative fuyait le cadre. Dans l'entrejeu, seul N'Golo Kanté parvenait à tirer son épingle du jeu côté britannique. Jesus Corona était une fois encore proche de trouver la faille sur cette reprise finalement trop haute (33e), alors que Porto commençait à dominer de façon de plus en plus sérieuse.

De la domination, mais peu de folie

La formation de Sérgio Conceição était, au fur et à mesure que la rencontre avançait, clairement supérieure à son rival du soir, tant en termes de possession que d'occasions de but à son actif. Mais les Dragons ne concrétisaient pas vraiment leur supériorité ni leurs temps forts, laissant cet avantage plutôt intéressant à l'écurie de Premier League. Cette dernière s'en sortait plutôt bien donc quand l'arbitre sifflait et montrait le chemin des vestiaires. Côté portugais, il manquait ce dernier geste réussi, cette dernière inspiration dans les derniers mètres pour enfin battre Mendy. Au retour de la pause, les Portistas continuaient de dominer et de faire la loi avec le ballon. Mais là encore, il y avait beaucoup d'imprécision dans le dernier geste.

Peu à peu, Chelsea commençait même à sortir la tête de l'eau et Mount pensait ouvrir le score sur cette frappe finalement contrée par Chancel Mbemba (57e). Mehdi Taremi répondait de la tête, mais sans trop de danger pour le portier blue (65e). Mais le chrono défilait, et malgré les différents changements opérés par Conceição, ses troupes ne parvenaient pas à vraiment bouger celles de Thomas Tuchel. L'Allemand lui tait tranquille et ne changeait rien, alors que son adversaire du soir passait surtout par les ailes pour centrer dans la surface, ce qui était plutôt facile à défendre. Dans le temps additionnel, Taremi parvenait cependant à marquer d'un superbe ciseau en lucarne sur un service de Nanu (0-1, 90e+4). Un but joli mais anecdotique puisque trop tardif et c'est Chelsea qui file en demi-finale de la compétition !

Avec footmercato