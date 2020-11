lundi 9 novembre 2020 • 369 lectures • 0 commentaires

Ligue des Champions : l'affiche Liverpool-Midtjylland en danger

iGFM (Dakar) Après avoir été stoppé pendant de nombreux mois, le football a finalement repris. Mais ce retour peut être totalement éphémère et remis en cause par une recrudescence de l'épidémie de coronavirus à l'échelle européenne. Avant cela, il pourrait y avoir quelques complications dans l'organisation de certaines rencontres, à commencer par l'affiche de Ligue des Champions entre Liverpool et Midtjylland, renseigne Footmercato.

La cause : une nouvelle mesure annoncée par le gouvernement britannique. En effet, toute personne venant du Danemark est interdite de poser le pied sur le sol britannique. Un vrai problème alors que l'Islande, après un match au Danemark en Ligue des Nations, doit se rendre en Angleterre. Autre cas : celui du FC Midtjylland, champion danois, qui va devoir jouer à Liverpool lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Selon le Liverpool Echo, la rencontre est donc menacée alors que le gouvernement ne semble pas disposé à délivrer une dérogation. A voir quelle sera la solution choisie.

