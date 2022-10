Ligue des Champions : l'équipe type de la semaine

jeudi 6 octobre 2022 • 696 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) L'UEFA a dévoilé l'équipe type de la troisième journée de Ligue des Champions disputée mardi et mercredi. Sadio Mané y figure sans surprise après sa belle prestation contre le FC Viktoria Plzeň (5-0) marquée par un but et une passe décisive.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 696 fois.

Publié par Mamadou Salif editor