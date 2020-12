mercredi 2 décembre 2020 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un doublé de Dimitri Payet sur penalty a permis à l'Olympique de Marseille de renouer, enfin, avec la victoire en Ligue des champions face à l'Olympiakos, ce mardi soir (2-1). L'OM peut même continuer à espérer être reversé en seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Bon dernier de son groupe avec 0 point et 0 but marqué, l’Olympique de Marseille abordait ce match face à l’Olympiakos avec l’envie de sauver son honneur, mais pas seulement. Malgré la campagne européenne catastrophique des hommes d’André Villas-Boas, les Phocéens avaient encore l’occasion de se battre pour une place en Ligue Europa en cas de victoire face aux Grecs. Beaucoup de bonnes intentions balayées à la 33e minute après l’ouverture du score de Mohamed Mady Camara pour les Athéniens (0-1). On pensait alors que les vice-champions de France en titre se dirigeaient vers un nouveau triste record dans cette coupe aux grandes oreilles.

Et puis une histoire de penalties et de VAR a tout changé. La première lueur d’espoir a surgi à la 53e minute. Aidé par la vidéo assistance, l’arbitre du match a logiquement accordé un penalty aux Phocéens pour une faute de Cissé sur Thauvin. Dimitri Payet s’est alors chargé de le transformer. Un petit exploit pour l’OM qui a donc enfin réussi à marquer en Ligue des Champions cette saison (1-1). Vingt minutes plus tard, c’est encore la VAR qui a informé l’arbitre qu’un penalty devait être sifflé après une main de Rafinha dans la surface, sur une frappe de Valentin Rongier. Et encore une fois, Payet a fait mouche. 2-1, le score ne bougera plus. Au classement, Marseille reste quatrième (l’Olympiakos a le même nombre de points, mais est devant à la différence de but particulière). Et si une qualification en Ligue Europa reste possible, le plus important ce soir, c’est que l’OM ne rééditera pas les tristes performances de 2013 (6 matches, 6 défaites).