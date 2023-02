mardi 14 février 2023 • 168 lectures • 0 commentaires

IGFM (Dakar) Ce mardi matin, Kylian Mbappé s’est testé à quelques heures du choc entre le PSG et le Bayern Munich. Et le staff a pris une décision concernant la possible titularisation du Français.



La piste aux étoiles. Ce mardi soir, le Parc des Princes va accueillir plusieurs stars en tribunes, mais aussi sur le terrain. Thomas Müller, Kinglsey Coman et leurs coéquipiers vont défier Neymar et Lionel Messi. En revanche, on ne savait pas si Kylian Mbappé serait de la partie. Blessé à l’ischio le 1er février dernier face à Montpellier, l’attaquant devait manquer trois semaines de compétition. Les délais étaient donc trop courts pour qu’il puisse être présent face aux Bavarois.



Rapidement, plusieurs médias ont indiqué que le champion du monde 2018 récupérait très vite et qu’il ne serait pas étonnant qu’il soit de retour plus vite que prévu. Ce week-end, cela s’est confirmé. Dimanche, Mbappé a participé à l’entraînement du PSG. Même chose hier. En conférence de presse, Christophe Galtier a fait un point sur l’état de forme de KM7. «Il s’est entraîné de manière collective, il a fait toute la séance. Je ne pensais pas qu’il allait s’entraîner, après les échanges avec mon staff. À partir du moment où il s’est senti bien, nous avons pris la décision de le faire jouer à l’entraînement. Il s’est bien entraîné, c’est positif.»



Mbappé devrait débuter sur le banc



Puis il a précisé qu’il ne savait pas encore si son joueur débuterait ou non. Une attitude qui a d’ailleurs agacé la presse allemande, qui a critiqué le coach français et le PSG, accusés de bluff. Des excuses ont même été réclamées. Mais finalement, ce sont peut-être les médias allemands qui vont devoir présenter des excuses. Ce mardi matin, Kylian Mbappé a passé des tests comme expliqué sur notre site. Et ceux-ci ont livré leur verdict.



Nos confrères du Parisien assurent que KM7 débutera bien sur le banc ce soir. La décision finale a été prise ce matin. Paris ne veut prendre aucun risque et éviter une rechute. Malgré tout, le quotidien explique que le PSG est très content de pouvoir compter sur lui, même si c’est en tant que remplaçant. Une entrée en jeu n’est pas à exclure, selon le scénario de la rencontre. Une information confirmée par L’Equipe qui explique que les tests de ce matin ont été concluants et que Mbappé sera présent dans le groupe et sur le banc. À moins d’un coup de bluff, Kylian Mbappé devrait donc débuter la rencontre en tant que remplaçant ce soir.



Avec Footmercato