Ligue des champions : la Fédération égyptienne dénonce la CAF

iGFM-(Dakar) Dans un communiqué, l’EFA (fédération égyptienne de football) dénonce un deux poids deux mesures de la CAF. Ceci dans l’organisation de la Ligue des champions.

La partie égyptienne dénonce l’annonce d’un retour au format initial des demi-finales alors que la Coupe de la Confédération aura son Final 4. Après le désistement du Cameroun, seule l’Egypte s’est officiellement présentée pour abriter le tournoi.

Mais la CAF, face aux nombreuses critiques, entend revenir sur sa décision et jouer le dernier carré en aller et retour. Comme on vous l’annonçait hier.

Par ailleurs, l’EFA ne comprend pourquoi le Maroc est pris pour abriter le Final 4 de la Coupe de la Confédération avec encore deux clubs en compétition. Alors que l’Egypte n’aurait pas ce droit (également avec deux clubs) en Ligue des champions.