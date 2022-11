lundi 7 novembre 2022 • 442 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

Le Paris Saint-Germain est fixé sur le nom de son adversaire lors des 8es de finale de la Ligue des Champions : le Bayern Munich. Présent dans le chapeau 2, le club de la capitale française a hérité d'un tirage difficile…

Le Paris Saint-Germain pouvait s'attendre à du lourd. Et il a été servi. En terminant à la 2e place du groupe H derrière Benfica, le champion de France était exposé lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, qui a eu lieu ce lundi à Nyon (Suisse).

La belle entre le PSG et le Bayern

Lors du prochain tour, le club de la capitale française défiera le Bayern Munich ! Un des adversaires les plus coriaces pour les Parisiens, qui avaient rapidement éviter Manchester City et le Real Madrid. Mais avec les nombreuses formations allemandes présentes dans le deuxième chapeau, l'écurie francilienne a finalement eu peu de choix durant cette cérémonie.



Un club que Paris connaît très bien puisqu'il a croisé le fer à plusieurs reprises avec les Roten ces dernières années. Le Rekordmeister avait mis fin au rêve de la bande à Thomas Tuchel lors de la finale de l'édition 2019-2020 (1-0) avant d'être éliminé, la saison suivante, par les partenaires de Kylian Mbappé, alors dirigés par Mauricio Pochettino, dès les quarts de finale (2-3, 1-0).

Le remake de la dernière finale

Dans les autres rencontres, on aura droit à un énorme choc entre Liverpool et le Real Madrid. Les deux équipes, qui s'étaient affrontées en finale, en mai dernier, vont régler leurs comptes bien plus tôt dans la saison. Manchester City a été épargné avec le RB Leipzig tandis que le Milan AC et l'Inter défieront respectivement Tottenham et Porto. A noter que Chelsea devra écarter le Borussia Dortmund pour voir les quarts de finale. Des affiches qui promettent !



Le programme des 8es de finale

Match 1 : RB Leipzig-Manchester City

Match 2 : Bruges-Benfica

Match 3 : Liverpool-Real Madrid

Match 4 : Milan AC-Tottenham

Match 5 : Eintracht Francfort-Naples

Match 6 : Dortmund-Chelsea

Match 7 : Inter-Porto

Match 8 : PARIS SG-Bayern