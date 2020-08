Ligue des champions : le Bayern Munich humilie le Barça (8-2) et rejoint les demi-finales

iGFM-(Dakar) Impressionnant et sans pitié, le Bayern a complètement éteint le FC Barcelone au stade de la Luz ce vendredi soir (8-2). Les Allemands se hissent dans le dernier carré, et attendent désormais l’OL ou City en demies. Quel carnage !

Le match : 8-2

C’est le genre de rencontres dont on se souviendra longtemps. Très longtemps, même. Ce Final 8 improvisé est déjà entré dans l’histoire de la Ligue des champions, il vient d’y être rejoint par ce Barça-Bayern, pour des raisons sportives, cette fois. Une démonstration. Et, évidemment, les comparaisons avec le Brésil-Allemagne de la Coupe du monde 2014 (1-7) ont émergé aussi vite que les Barcelonais prenaient l’eau au stade de la Luz. Ou stade de la « lose », en l’occurrence.

On savait Munich très fort en 2020, malgré un entraîneur, Hansi Flick, encore inconnu du grand public il y a neuf mois. Assez pour accoucher d’un rouleau compresseur, qui a franchi un nouveau palier ce vendredi soir. C’est simple : jamais une équipe n’avait inscrit quatre buts lors de la première demi-heure d’un match à élimination directe de C1. Pire, jamais une équipe n’avait marqué huit buts dans un match à élimination directe de C1. Et, inversement, Barcelone n’avait plus encaissé cinq buts ou plus lors d’une rencontre européenne depuis plus de cinquante ans. C’est dire si l’on a assisté à un événement historique.