iGFM (Dakar) Jouer la Ligue africaine des Champions n’est pas qu’une question de prestige. C’est aussi l’assurance de gonfler considérablement son budget. Qualifié ce mardi pour la phase de poules, Teungueth FC va remplir ses poches.

En mai dernier, la CAF a annoncé l’augmentation des primes pour les clubs qui gagneront la Ligue des Champions, mais surtout pour ceux qui participeront à cette compétition. Dans le détail, l’instance faitière du football africain a considérablement revu à la hausse les primes de qualification en raison de la pandémie du coronavirus.

Ainsi, les clubs ayant atteint les phases de groupes de la Ligue africaine des Champions et de la Coupe de la Confédération, au cours de cette période critique verront leurs primes à la hausse. Chaque équipe qualifiée est ainsi assurée d’engranger une prime de participation de 550 000 et 275 000 de dollars américain soit 293 975 000 et 147 032 407 en Franc CFA.

Dans le cas du Teungueth FC, l’équipe rufisquoise percevra 293 975 000 millions de Franc FCA suite à sa qualification historique pour la phase de groupes de Ligue des Champions, ce mardi, au dépend du Raja Club Athletic du Maroc (0-0 après prolongations et 3-1 au tirs au but).

Une belle somme pour le TFC, qui va pouvoir se renforcer pour le plus dur : aller plus loin de la compétition.

Avec Wiwsport.com