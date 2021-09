mercredi 15 septembre 2021 • 266 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît les compositions officielles du FC Bruges et du PSG, qui s'affrontent, ce soir (19h00 GMT), lors de la deuxième soirée de Ligue des Champions. Le Sénégalais, Abdou Diallo va jouer pour la premier fois avec le trio Messi-Mbappé-Neymar

C'est le grand soir. Celui où le monde du football va voir pour la première fois évoluer ensemble, Kylian Mbappé, Neymar et le sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain, qui se déplace au Stade Jan-Breydel de Bruges pour y défier le Club Bruges à l'occasion de la 1ère journée du groupe A de la Ligue des champions 2020-2021, aligne (enfin) ses trois stars d'entrée. Au milieu, Georginio Wijnaldum, une autre recrue de l'été XXL du club, est aussi titularisée. Enfin, Keylor Navas retrouve sa place dans le but parisien. Exit, donc, Gianluigi Donnarumma.

En face, Jack Hendry est titulaire en charnière à côté du titi Stanley Nsoki. L'expérimenté ex-gardien de Liverpool, Simon Mignolet, est aussi là, tout comme le prometteur Noa Lang, sur l'aile gauche.

Les compositions d'équipes :

Club Bruges : Mignolet - C. Mata, Hendry, Nsoki, Sobol - Vanaken, Balanta, Rits - Sowah, De Ketelaere, Lang

Paris Saint-Germain : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Wijnaldum, Paredes, A. Herrera - Neymar, Mbappé, Messi

Avec Footmercato