mardi 22 décembre 2020 • 279 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Raja de Casablanca a ramené un nul (0-0) de son déplacement au Sénégal, ce mardi, contre Teungueth FC, lors du match aller des préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF.

Demi-finaliste de la précédente édition, le Raja Casablanca débutait sa campagne de Ligue des champions en affrontant Teungueth FC au Sénégal ce mardi à l’occasion des 16es de finale aller. Malgré plusieurs occasions de chaque côté, aucune équipe n’est parvenue à faire la différence (0-0). Ce résultat est favorable aux Marocains même s’il faudra rester méfiant le 5 janvier au retour à domicile en raison de l’absence de but marqué à l’extérieur.

Bonne option pour Vita Club et Mamelodi Sundowns

Un peu plus tôt, Vita Club et Mamelodi Sundowns ont également pris une option sur la qualification pour la phase de groupes. Les 16es de finale aller se poursuivent mercredi avec notamment le tenant du titre Al Ahly, le Zamalek, l’Espérance Tunis, le TP Mazembe et le WAC Casablanca qui seront sur le pont.