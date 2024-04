mardi 9 avril 2024 • 79 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les quarts de finale aller de Ligue des Champions UEFA disputés, ce mardi 9 avril 2024, ont été marqués par deux nuls de haute facture.

Le Real Madrid et Manchester City n'ont pas su se départager ce mardi, au terme d'un scénario dingue.



Il ne faut décidément rien attendre de raisonnable lorsqu'arrivent ces confrontations, devenues un passage obligatoire depuis trois ans en Ligue des champions. Dans la lignée du bras de fer de 2021 (4-3, 3-1 a.p.), arraché par le Real, et de la claque de 2022 (1-1, 4-0) infligée par City, ce quart de finale aller a livré un match fou, achevé sur un nul presque logique (3-3).



La qualification en demi-finales de Ligue des champions se jouera lors de la manche retour, le 17 avril.



Les Gunners ont tenu



Pas de vainqueur dans ce quart de finale aller de qualité à l'Emirates, où Arsenal a arraché une égalisation (2-2) méritée face au Bayern mais pourra peut-être regretter cette dernière situation de penalty (90e+5). Menés à un quart d'heure de la fin, les Gunners ont égalisé grâce au coaching gagnant de Mikel Arteta, et aux deux entrants Gabriel Jesus passeur et Leandro Trossard buteur (77e). D'un poteau dans le temps additionnel, Kingsley Coman a manqué l'occasion de redonner l'avantage aux Munichois avant le retour en Bavière dans huit jours.