lundi 14 décembre 2020 • 472 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi à Nyon. Et le Paris Saint-Germain a tiré un adversaire bien connu, le FC Barcelone, renseigne Footmercato.

Quelques jours après la fin des phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les seize équipes qui ont obtenu leur ticket pour le prochain tour vont connaître leur adversaire. On notera qu'il risque d'y avoir quelques chocs dès ces rencontres qui se disputeront les 16, 17, 23 et 24 février 2021 pour les allers, et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les retours. Effectivement, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont notamment dans le deuxième chapeau après avoir terminé à la deuxième position de leur groupe respectif.

Tous deux peuvent donc notamment être l'adversaire du Paris Saint-Germain d'ici deux mois. Des retrouvailles entre le club francilien et l'Atalanta sont aussi possibles, comme on peut par exemple assister à une nouvelle opposition entre les Catalans et le Bayern Munich. On rappelle également que les équipes qui ont terminé dans le premier chapeau joueront leur match retour à la maison, et que deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en huitièmes.

Cette saison, le favori n'est autre que le champion en titre, le Bayern, qui semble aujourd'hui bien au-dessus des autres grosses écuries du Vieux Continent. Mais d'ici le printemps, la situation peut changer... On peut également nourrir l'espoir de voir des phases finales - peut-être pas dès les huitièmes mais pourquoi pas dès les quarts - avec du public dans tous les stades européens, comme on a pu le voir lors des rencontres à domicile des équipes russes pendant cette phase de poules. Tout dépendra logiquement de l'évolution de la situation sanitaire d'ici là.

Les rencontres des huitièmes de finale de la Ligue des Champions :