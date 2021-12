lundi 13 décembre 2021 • 1118 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les affiches des huitièmes de finale de Ligue des Champions 2021/2022 sont connues, à l'issue du tirage au sort effectué, ce lundi 13 décembre 2021, à Nyon.

Le tirage au sort complet des huitièmes de finale



Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP)



Villarreal (ESP) vs Manchester City (ANG)



Atlético de Madrid (ESP) vs Bayern Munich (ALL)



RB Salzbourg (AUT) vs Liverpool (ANG)



Inter (ITA) vs Ajax (HOL)



Sporting (POR) vs Juventus (ITA)



PSG (FR) vs Manchester United) (ANG)



Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)



NB : les huitièmes de finale se joueront entre février en mars 2022

