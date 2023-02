mardi 21 février 2023 • 258 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Liverpool accueille le Real Madrid, ce soir (20h00), à Anfield, à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Près d'un an 28, le Real Madrid remportait la finale de la Ligue des Champions au stade de France face à Liverpool (1-0). Un nouveau succès européen pour les Espagnols. Près de neuf mois plus tard, les deux géants européens se retrouvent ce mardi en 1/8e de finale de C1 (match à 21 heures). Pour cette manche aller, qui se déroulera à Anfield Road, Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti, qui se connaissent très bien pour s’être affrontés à plusieurs reprises, vont sortir la grosse équipe. Ce, même si plusieurs joueurs manqueront à l’appel dans les deux camps.



Côté anglais, l’entraîneur du club de la Mersey devra faire sans Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara ou encore Luis Diaz. Darwin Nuñez est, lui, incertain. Malgré tout, le technicien allemand pourra compter sur plusieurs titulaires qui évolueront en 4-3-3 face aux Madrilènes. Dans les cages, pas de surprise. C’est Alisson Becker qui débutera la rencontre. Pour l’aider à contenir les assauts espagnols, le Brésilien devrait être aidé par une défense composée d’Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold.



Des absents de taille



Il existe toutefois une petite incertitude puisque certains médias anglais annoncent Joël Matip dans le onze à la place de Gomez. Au milieu de terrain, Klopp alignera a priori le trio Henderson-Fabinho-Bajcetic. Enfin, pour trouver le chemin des filets, Liverpool comptera sur Diogo Jota, Mohamed Salah et sa recrue hivernale Cody Gakpo. En face, le Real Madrid devra aussi faire sans plusieurs joueurs. Toni Kroos (gastro) et Aurélien Tchouameni (grippe) ne devraient pas être de la partie, tout comme Mariano Diaz (choix du coach) et Ferland Mendy (blessé).



Malgré tout, l’équipe, qui évoluera en 4-3-3, aura fière allure. Aligné dans les buts, Thibaut Courtois sera aidé par le quatuor Alaba-Rüdiger-Militão-Carvajal (de gauche à droite). En l’absence de Kroos et Tchouameni, Eduardo Camavinga et Dani Ceballos en profiteront pour prendre place dans le onze de départ aux côtés de l’indispensable Luka Modric. Enfin, Vinicius Jr et Fede Valverde soutiendront Karim Benzema, aligné en pointe. Muet en C1 depuis le début de saison (aucun but en 4 apparitions), KB9 aura l’occasion de marquer à nouveau dans cette compétition ce soir lors d’un match de gala.