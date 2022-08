mercredi 24 août 2022 • 1174 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Qualifiés pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, Marseillais et Parisiens seront fixés demain à partir de 16h GMT. En attendant, ils savent déjà sur quelles équipes ils peuvent tomber.

Il ne reste plus que trois matches de barrages à disputer ce soir (Bodo Glimt-Dinamo Zagreb, PSV-Rangers, Trabzonspor-Copenhague), mais nous connaissons désormais 29 équipes sur les 32 qualifiées pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. De plus, les résultats de ce soir ne changeront rien : les trois derniers clubs qualifiés seront tous dans le chapeau 4. Une édition 2022/2023 presque complète dont la phase de poules sera dévoilée demain sur les coups de 16h GMT.



Comme chaque année, l’heure est donc à la simulation pour tous les clubs engagés. Côté français, ils ne seront que deux : le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Les Phocéens attendaient les résultats d’hier et savent désormais qu’ils seront placés dans le chapeau 4. De retour en Ligue des Champions, les hommes d’Igor Tudor peuvent donc s’attendre à du lourd.



Les différents chapeaux possibles pour le tirage au sort de la Ligue des Champions:

Chapeau 1



Real Madrid (ESP)

Eintracht Francfort (ALL)

PSG (FRA)

Bayern Munich (ALL)

AC Milan (ITA)

Porto (POR)

Ajax Amsterdam (HOL)

Manchester City (ANG)



Chapeau 2



FC Barcelone (ESP)

Liverpool (ANG)

Atlético de Madrid (ESP)

Séville FC (ESP)

Chelsea (ANG)

Tottenham (ANG)

Juventus (ITA)

RB Leipzig (ALL)



Chapeau 3



Borussia Dortmund (ALL)

Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Naples (ITA)

Benfica (POR)

Sporting Portugal (POR)

Bayer Leverkusen (ALL)



Chapeau 4



Olympique de Marseille (FRA)

Club Bruges (BEL)

Celtic Glasgow (ECO)

Viktoria Plzen (RTC)

Maccabi Haïfa (ISR)

Bodo Glimt (NOR) ou Dinamo Zagreb (CRO)

PSV (HOL) ou Rangers (ECO)

Trabzonspor (TUR) ou Copenhague (DAN)