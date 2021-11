mercredi 3 novembre 2021 • 144 lectures • 0 commentaires

Suite et fin de la quatrième journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles ce mercredi soir. Les Reds ont dominé l'Atlético, Manchester City s'est défait du Club Bruges tandis que le Sporting CP a cartonné Besiktas.

Si vous aviez un œil sur le match entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain et que vous n’avez pas pu suivre le reste des matches de cette quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, petite séance de rattrapage. Débutons d’ailleurs ce tour d’horizon par l’autre match du groupe A, entre Manchester City et le Club Bruges. Larges vainqueurs 5-1 à l’aller, les Citizens avaient, comme les Parisiens, l’occasion de verrouiller l’une des deux premières places de la poule.



Les Anglais pensaient revivre un match tranquille après l’ouverture du score de Phil Foden au quart d’heure de jeu. Une avance qui n’a duré que deux minutes, John Stones marquant contre son camp dans la foulée. Tenus en échec à la pause, les Citizens ont su réagir pour repasser devant grâce à Riyad Mahrez (55e), avant que Sterling et Jesus n’aggravent la marque. Au classement, Parisiens (8 points) et Mancuniens (9 pts) ont neuf doigts de pied en huitièmes et se disputeront la première place dans trois semaines à l’Etihad. Et cette fois, ce sont les joueurs de Pep Guardiola qui auront les cartes en main car ils ont pris la première place aux Rouge-et-Bleu.



L'Atlético n'a pas existé



Dans le groupe B, le match retour entre Liverpool et l’Atlético de Madrid était très attendu. Souvenez-vous, à l’aller, les Reds s’étaient imposés 3-2 au terme d’un match complètement fou au cours duquel Antoine Griezmann avait vu rouge après avoir inscrit un doublé, tout comme Mohamed Salah. Cette fois, le suspense n’a pas duré bien longtemps. En vingt minutes, les Reds ont tué la rencontre grâce à des réalisations signées Diogo Jota et Sadio Mané. Le calvaire des Colchoneros s’est poursuivi avec l’expulsion de Felipe à la 36e minute. Luis Suarez pensait redonner espoir aux Madrilènes en deuxième période, mais c’était avant que la VAR annule son but. 2-0, cette fois, il n’y a pas eu de débat.



De son côté, l’AC Milan jouait très gros quelques heures avant. Bon dernier de la poule avec 0 point au compteur, le club lombard se devait de l’emporter pour rester dans la course à la qualification. Malheureusement pour les Rossoneri, il n’y a pas eu de miracle. Pire, l’affaire avait très mal commencé après l’ouverture du score de Luis Diaz dès la sixième minute de jeu. Incapables de faire la différence à San Siro, les Milanais ont finalement réussi à décrocher leur premier point dans la compétition grâce à un but contre son camp de Mbemba. Mais au classement, Milan reste bon dernier. Des résultats qui profitent finalement à Liverpool, qualifié avec 12 points, ainsi qu’au FC Porto, deuxième de la poule avec 5 unités. L’Atlético suit à une longueur.



Le Sheriff rentre dans le rang



Cap sur le groupe C maintenant, avec l’autre match très attendu du soir. Leader incontesté, notamment après avoir explosé le Borussia Dortmund à Amsterdam (4-0), l’Ajax pouvait valider son ticket pour les huitièmes de finale. Quant aux Marsupiaux privés d’Erling Haaland, la défaite était interdite, sous peine de revoir le Sporting CP revenir à hauteur en cas de succès face au Besiktas. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé à Lisbonne où les Leões ont explosé les Turcs sur le score de 4 buts à 0. Mais le BVB a su réagir. Alors qu’ils étaient réduits à 10 après le rouge reçu par Mats Hummels à la demi-heure de jeu, les Borussen ont pris l’avantage sur un penalty transformé par Marco Reus. Insuffisant puisque les Lanciers ont su recoller au score par l’intermédiaire de Dusan Tadic (1-1), avant que l’inévitable Sébastien Haller et Klaassen ne donnent la victoire aux leurs (1-3).



Tout benef’ pour l’Ajax et le Sporting CP. Les Bataves sont premiers et qualifiés (12 points), tandis que les Portugais (6 pts) sont revenus à égalité avec le BVB mais restent troisièmes en raison de la différence de buts particulière. Enfin, après son faux pas inaugural face au Sheriff, le Real Madrid s’est bien rattrapé dans le groupe D. Grâce à un doublé de Karim Benzema (deux passes décisives de Vinicius Junior), les Merengues ont bataillé, mais se sont imposés au Santiago Bernabéu face au Shakhtar Donetsk (2-1). Quant à elle, l’Inter a su profiter de sa double confrontation avec les Moldaves pour totalement se relancer. Vainqueurs 3-1 (Brozovic, Skriniar, Sanchez), les Nerazzurri passent devant le Sheriff pour prendre la deuxième place. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Moldaves puisque la défaite du Shakhtar le met quasiment en Ligue Europa.



Les résultats de ce mercredi 3 novembre :

Groupe A :



Manchester City-Club Bruges : 4-1 (Foden, Mahrez, Sterling, Jesus pour City ; Stones csc)

RB Leipzig-PSG : 2-2 (Nkunku, Szoboszlai pour Leipzig ; Wijnaldum X2 pour Paris)

Groupe B :



AC Milan-FC Porto : 1-1 (Mbemba csc pour Milan ; Diaz pour Porto)

Liverpool-Atlético de Madrid : 2-0 (Jota, Mané pour Liverpool)

Groupe C :



Borussia Dortmund-Ajax Amsterdam : 1-3 (Reus pour le BVB ; Tadic, Haller, Klaassen pour l'Ajax)

Sporting CP-Besiktas : 4-0 (Pote x2, Paulinho, Sarabia)

Groupe D :



Real Madrid-Shakhtar Donetsk : 2-1 (Benzema x2 pour Madrid ; Fernando pour le Shakhtar)

Sheriff-Inter Milan : 1-3 (Traore pour le Sheriff ; Brozovic, Skriniar, Sanchez pour l'Inter)



Avec Footmercato