mercredi 10 mars 2021 • 365 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Déjà vainqueur du huitième de finale aller, Liverpool a remis ça contre le RB Leipzig (2-0). Avec ce succès 4-0 sur la double confrontation, l'équipe de Jürgen Klopp poursuit donc son aventure en Ligue des Champions.

Au Parc des Princes, le PSG retrouvait le FC Barcelone ce mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des Champions, mais il y avait un autre match pour les amateurs de ballon rond. Après son succès 2-0 à l'aller, Liverpool défiait une nouvelle fois le RB Leipzig, à la Puskas Arena de Budapest à cause des règles sanitaires liées au Covid-19. Avec ce joli succès il y a quelques jours lors de la première manche, les Reds devaient finir le travail face à une formation allemande en quête d'un exploit. Du côté de Liverpool, Jürgen Klopp titularisait Phillips et Fabinho par rapport à l'aller. En face, Julian Nagelsmann optait pour Poulsen en attaque.

Malgré le score favorable du match aller, les champions d'Angleterre ne laissaient pas le ballon à leurs adversaires et Mané allumait la première mèche avec une frappe non cadrée (6e). De leur côté, les visiteurs sur le papier cherchaient à relancer proprement mais le pressing anglais n'arrangeait rien. Cependant, Olmo se créait une occasion (10e). Mais dans l'ensemble, les Reds dominaient et il fallait un bon Gulacsi pour sauver son équipe sur une tête de Jota (20e). Les occasions étaient nombreuses de part et d'autre (24e, 29e, 41e, 45e+2 pour Liverpool, 32e pour le RBL), mais le score était toujours de 0-0 à la pause.

Un duo encore gagnant

La deuxième période avait elle du mal à démarrer et Gulacsi, encore lui, devait intervenir devant le Portugais Jota (55e). Julian Nagelsmann, après un premier changement à la pause, apportait encore du sang neuf. Dans la surface anglaise, Sorloth pensait alors ouvrir le score mais sa tête terminait sur la barre transversale (65e). Les Reds tremblaient légèrement mais Salah allait rectifier tout ça. Trouvé par Jota, l'Egyptien s'amusait avec Upamecano avant de conclure d'une frappe du gauche pour l'ouverture du score (70e, 1-0). Et le score évoluait une nouvelle fois.

Sur un centre parfait d'Origi, tout juste entré en jeu, Mané n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets au second poteau (74e, 2-0). Surpris par ces deux buts, les joueurs du RBL cherchaient alors à sauver l'honneur après un match aller sans le moindre but également. Mais face à un bloc anglais bien en place, le but ne venait pas. Solide, Liverpool s'imposait une seconde fois face au RB Leipzig - avec des buts de Salah et Mané comme à l'aller - et validait son billet pour les quarts de finale de la compétition.