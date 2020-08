Ligue des Champions : Lyon élimine Manchester City!

Au coup d’envoi, Josep Guardiola tentait un coup en alignant un onze surprenant en 3-5-2 sans Mahrez ni David Silva. Un choix peu concluant puisque les Citizens offraient un bien pâle visage durant la première période face à des Lyonnais sérieux tactiquement. L’ogre mancunien s’offrait bien une action chaude devant le but de Lopes avec un sauvetage de Marçal dès la 3e minute, mais c’était à peu près tout durant la première demi-heure. Car c’est bien l’OL qui se montrait le plus intéressant dans ce début de partie.

Lyon laissait peu d’espaces et le milieu Caqueret-Guimaraes-Aouar prenait le dessus sur Rodri, Gündogan et De Bruyne. Loin d’être favori au coup d’envoi, le club rhodanien faisait mieux que résister et il était récompensé de ses efforts à l’approche de la demi-heure de jeu avec l’ouverture du score de Cornet (0-1, 25e) ! C’est le quatrième but en trois matchs du piston gauche lyonnais contre City. Impressionnant ! Lyon a subi en fin de première période, mais la défense lyonnaise et Lopes ont tenu bon.

Le début de la seconde période a été plus difficile pour l’OL. La fatigue commençait à se faire sentir dans les organismes et City monopolisait le ballon. Les Lyonnais résistaient 25 minutes, puis craquaient finalement… Au terme d’une belle action initiée par Mahrez, entré à la 56e minute, De Bruyne profitait d’un service parfait de Sterling pour égaliser d’un plat du pied (1-1, 69e).

On pensait alors que la fin de match serait très compliquée pour les Gones… Mais alors que les Citizens poussaient pour prendre l’avantage, Dembélé, à peine entré en jeu à la place d’un Depay peu inspiré, redonnait un but d’avance à Lyon (1-2, 79e) ! Et cette fois, l’OL ne laissait pas filer cette opportunité. Alors que Sterling ratait l’immanquable devant le but de Lopes, Dembélé s’offrait dans la foulée un doublé pour envoyer Lyon en demi-finales (1-3, 87e). Il y aura deux clubs français dans le dernier carré !

Maxifoot