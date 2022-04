mercredi 27 avril 2022 • 171 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grâce à Sadio Mané auteur du but victorieux (2-0) contre Villarreal, Liverpool prend une sérieuse option avant la demi-finale retour de Ligue des Champions.

Complétement dominé et incapable de se montrer dangereux, Villarreal perd logiquement cette demi-finale aller de la ligue des champions. Estupiñán contre-son-camp, puis le Sénégalais Sadio Mané ont fait le break en l'espace de deux minutes pour des Reds, qui ont désormais un pied en finale. Le numéro 10 des Reds a inscrit son quatrième but dans la compétition cette saison, son 14e but en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Il égale Cristiano Ronaldo. Liverpool ira finir le travail en Espagne dans une semaine.